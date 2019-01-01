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بوطيب: جئت للزمالك من أجل الفوز بكل البطولات الممكنة

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مهاجم الزمالك الجديد يتحدث حول هدفه مع الفارس الأبيض

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أبدى خالد بوطيب، المهاجم المغربي المنضم حديثاً إلى صفوف الزمالك، سعادته بالانتقال إلى القلعة البيضاء، مشيراً إلى أنه فخر لأي لاعب تمثيل الزمالك.

وأتم الزمالك التعاقد مع خالد بوطيب، ليصبح أولى صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال المهاجم صاحب الـ 31 عاماً، عبر الموقع الرسمي للزمالك: "أنا فخور باللعب للزمالك، فهذا شرف كبير، أرغب في تحقيق كل البطولات مع الفريق، هذا هو هدفي".

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ومن المنتظر أن يقيم الزمالك مؤتمراً صحفياً، مساء غد الإثنين لتقديم اللاعب، والكشف عن كافة التفاصيل المادية للصفقة.

وتواجد اللاعب المغربي اليوم في مقر النادي، من أجل الاجتماع مع مجلس إدارة الفارس الأبيض، والجهاز الفني قبل توقيع العقود بشكل رسمي.

الجدير بالذكر أن بوطيب شارك مع مالاتيا سبورالتركي في 51 مباراة وسجل 51 هدفاً، منذ أن انضم لصفوفه في 2017.

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