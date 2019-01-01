بوضيف يوضح سبب تراجع الدحيل هذا الموسم

الدحيل يستعد لمواجهة مصيرية أمام السد مساء السبت القادم في بطولة الدوري القطري

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد كريم بوضيف، لاعب نادي الدحيل أن فريقه بإمكانه تحقيق الفوز في مباراة السد بالجولة القادمة من بطولة الدوري، بالرغم من صعوبة اللقاء.

ويستضيف الدحيل نظيره السد، مساء السبت القادم في إطار مباريات الجولة الـ 20 من بطولة دوري نجوم قطر على استاد عبد الله بن خليفة.

وقال بوضيف في تصريحات إعلامية: "مباراة مهمة جداً بالنسبة لنا يجب علينا تحقيق الانتصار في المباراة للحفاظ على فرصتنا في تقليص الفارق والمنافسة للحفاظ على اللقب".

وواصل: "أعتقد أن الدحيل قادر على تحقيق الانتصار الآن رغم أن المواجهة ستكون صعبة وممتعة، ومن المهم بالنسبة لنا عدم الخسارة في هذه المباراة وليس فقد عدم الخسارة بل تحقيق الفوز لأن التعادل يصب في مصلحة السد".

رقم 🔟 الأمهر على الإطلاق ــــــــــــــــــ🤔 pic.twitter.com/K6g9i9Em75 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 26, 2019

وتابع: "الدحيل قادر على صنع المفاجأة والدليل أن التنافس بين الفريقان الآن على لقب المسابقة وهذا يعني أنهما جاهزان لهذه المواجهة".

وحول تراجع الدحيل هذا الموسم، قال بوضيف: "الإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين منذ بداية الموسم وكذلك التغييرات التي حدثت داخل الفريق من لاعبين وجهاز فني، وبالتأكيد نحن نحتاج للمزيد من الوقت لكي نعود لسابق مستوانا، وأنا متأكد أننا قادرون على العودة بشكل أقوى من السابق.".

الجدير بالذكر أن السد يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن الدحيل صاحب المركز الثاني بعد لعب 19 مباراة.