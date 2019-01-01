بوضيف: مستوى الدحيل في أبطال آسيا سيكون مختلفاً عن الدوري

قائد الدحيل يبشر جماهير فريقه بتقديم أداء جيد في البطولة الآسيوية

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد كريم بوضيف، لاعب نادي الدحيل القطري، على ثقته في قدرة فريقه على تجاوز عقبة العين الإماراتي، في دوري أبطال آسيا.

ويواجه الدحيل نظيره العين، يوم غد الإثنين، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال بوضيف في المؤتمر الصحفي للمباراة: "الفريق جاهز لهذه المباراة ونعلم تماما ان المهمة لن تكون سهلة، ولكن رغبتنا واضحة وقوية من اجل تحقيق الانتصار في ملعبنا لأننا نعلم صعوبة المهمة حينما نواجه أندية المجموعة خارج ملعبنا".

وواصل: "هناك فارق بين بطولة الدوري والآسيوية، اعتقد ان الخسارة في الدوري لن تؤثر علينا في هذه البطولة المهمة لنا وللنادي ولن تكون مقياسا لمدى تألق او هبوط اداء الفريق والان المهمة مختلفة والبطولة مختلفة والدوافع ايضا تختلف والجميع يعمل على الوصول للدور التالي في المنافسة".

في حال خسارة نابولي في مباراة اليوم أمام جنوى، سيتوج يوفنتوس رسميًا بطلًا للدوري الإيطالي 🏆



ولكن الفريق السماوي لم يخسر أمام جنوى في آخر 13 مباراة في سيريا أي ✔️ pic.twitter.com/tRAjK0Tm8c — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 7, 2019

وأتم تصريحاته قائلاً: "الهزائم التي خرج بها العين امامنا في الموسم الماضي ستمنح لاعبيهم قوة دفع اضافية للقتال من اجل الخروج بنتيجة ايجابية في هذه المباراة ولكن علينا ان نزيد اصرارا على مواصلة تحقيق الانتصار وتحقيق انتصار جديد لنا يزيد من حظوظنا بالتأهل".

الجدير بالذكر أن الدحيل، يحتل المركز الثاني من مجموعته بثلاث نقاط، وبفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر، بينما يحتل العين المركز الثالث بنقطة وحيدة، وبفارق الأهداف عن استقلال طهران صاحب المركز الرابع.