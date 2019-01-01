بوصوفة: طلبت من الحكم ان نأخذ راحة ولكنه رفض

قوانين الاتحاد الأفريقي تنص على إيقاف المباراة مرة في كل شوط لشرب الماء

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد مبارك بوصوفة لاعب المنتخب المغربي، أن فريق شعر بصعوبة الأجواء في مباراة أسود الاطلس أمام ناميبيا في افتتاح مباريات الفريق بكأس الأمم الأفريقية.

وحقق المنتخب المغربي فوزاً صعباً على حساب ناميبيا بهدف دون رد في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من البطولة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب السلام.

وقال بوصوفة في تصريحات عقبت اللقاء: "مباراك علينا الفوز الصب، كل اللاعبين شعروا بصعوبة الأجواء منذ البداية، وخاصة في الشوط الثاني، أتمنى التحسن في المستقبل".

وواصل: "طلب من الحكم أخذ راحة ولكنه لم يستجب، أتمنى أن يحدث هذا في باقي المباريات، لقد قدمنا مباراة جيدة وصنع بعض اللاعبين الفارق مثل بوفال والأحمدي وزياش".

وحصل اللاعب صاحب الـ 34 عاماً، على جائزة أفضل لاعب في المباراة والمقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

الانتصار الأول لأسود الأطلس في المباراة الافتتاحية بكأس أمم إفريقيا لأول مرة منذ عام 2008



⚡️ “ناميبيا تمنح المغرب النقاط الثلاث بهدف من النيران الصديقة”https://t.co/Xat7D2zr7Z — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 23, 2019

الجدير بالذكر أن المباراة القادمة لأسود الأطلس ستكون يوم الجمعة القادم أمام ساحل العاج، وتكون المباراة الأخيرة في دور المجموعات يوم الإثنين 1 يوليو.