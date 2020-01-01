بوسكيتس يمدح فاتي والأخير يؤكد: ميسي ينصحني

تصريحات ما بعد مباراة برشلونة وفياريال والأولى تحت إدارة كومان

قال سيرجيو بوسكيتس نجم نادي برشلونة إن الأداء الذي قدمه نجم الفريق الصاعد أنسو فاتي كان استثنائيًا ولكن عليهم كلاعبين وكفريق أن يكونوا هادئين.

وحقق برشلونة انتصارًا عريضًا برباعية نظيفة على فياريال في لقاء الجولة الثالثة من الدوري الإسباني على ملعبه كامب نو.

وسجل أنسو فاتي هدفين في رباعية برشلونة ليحظى بالكثير من الإشادات بعد المباراة الأولى له تحت قيادة المدرب الجديد رونالد كومان وبالرقم الجديد الذي حصل عليه وهو 22.

المزيد من الفرق

وحول ذلك، قال سيرجيو بوسكيتس إن أنسو فاتي لاعب رائع بالفعل، ولكن علينا كلاعبين أن نكون أكثر هدوءًا في التعامل معه حتى ندير هذه المرحلة بصورة مثالية.

وأضاف: "علينا أن نسمح له بلعب كرة القدم والاستفادة من حقيقة أنه في لحظات جيدة ويريد التطور، هذه هي الطريقة الأمثل من أجل مساعدته على المضي قدمًا"

وتابع: "لقد كانت مباراة جيدة في المجمل، رغم أننا في الشوط الثاني قللنا من حدتها قليلاً، ولكن بشكل عام، كان المردود جيدًا للغاية والمشاعر أيضًا كانت جيدة"

وأردف: "القرارات تتخذ من قبل المدرب والمدير الرياضي، هم من يقررون من يبقى ومن يجب أن يرحل ومن يجب أن يتم التعاقد معه، نحن سعداء بالفريق الحالي"

وقال أنسو فاتي عقب اللقاء "ميسي؟ وجوده إلى جانبي مهم للغاية، هو يساعدني ويقدم لي النصيحة في التدريبات والمباريات كذلك وأتعلم منه الكثير من الأشياء"

وأكد: "شيئًا فشيئًا أحاول التطور وتقديم ما هو أفضل، أبذل كل ما لدي، وفي كل فرصة أجدها أمامي أحاول الاستفادة منها.بالصورة الأمثل"

تحليل .. تقارب الخطوط وإبداع فاتي وراء انتصار برشلونة على فياريال

يذكر أن الفوز الذي حققه الفريق في مباراة اليوم قد منح برشلونة أول 3 نقاط، إذ لم يلعب النادي الكتالوني أول جولتين بسبب مشاركته في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.