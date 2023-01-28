بنزيما يفضح كره كوكي وبوسكيتس لريال مدريد

كراهية أم رد على ما فعله بنزيما؟

من الواضح أن شعبية ريال مدريد في إسبانيا تقتصر على جماهيره فقط، والسبب هو ما فعله سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة ونظيره كوكي في أتلتيكو مدريد.

الأمر بدأ بلقطة انتشرت قبل مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو، عندما تواجد كريم بنزيما قائد ريال مدريد مع بوسكيتس لالتقاط صورة تذكارية مع طاقم التحكيم مع تبادل أعلام الفريقين بين الثنائي.

بنزيما قام بإظهار شعار المنافس التقليدي بصورة طبيعية خلال الصورة، بينما قرر بوسكيتس إخفاء العلم خلف ظهره ليثير حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتكررت هذه اللقطة مرة أخرى في ديربي مدريد بين ريال وأتلتيكو يوم الخميس الماضي، عندما ظهر بنزيما بشعار الجار اللدود بينما أخفى كوكي قائد الفريق الخصم علم ريال خلف ظهره مثلما فعل بوسكيتس.

البعض قام بتفسير الأمر على أنه بلا مبرر ويعكس فقط حجم العداوة لريال مدريد من برشلونة وأتلتيكو، بينما استشهد البعض الآخر بما فعله بنزيما بإخفاء راية نفس الفريقين في مناسبات سابقة.