نجما الفريق ليسا للبيع.. توتنهام يغلق أبوابه في وجه ريال مدريد!

قرار واضح من السبيرز..

كشف تقرير صحفي إنجليزي عن موقف توتنهام مما تردد بشأن اهتمام ريال مدريد بنجمي الفريق كريستيان روميرو (قلب الدفاع) وبيدرو بورو (الظهير الأيمن).

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن النادي الملكي يضع الثنائي روميرو وبورو على رأس أولوياته في فترات الانتقالات المقبلة، من أجل تعزيز خط دفاعه.

وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن "توتنهام لا يفكر مطلقًا في التفريط في اثنين من نجومه الرئيسيين"، واللذين شاركا في كل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت: "ما تردد بشأن وجود بند يسهل رحيل روميرو غير صحيح، اللاعب لديه عقد حتى 2027، والنادي ليس لديه أي اهتمام ببيعه".

وأوضحت أن "المدرب كارلو أنشيلوتي حريص على إضافة تعزيزات على الجانب الأيمن، ولاعب توتنهام (بورو) أحد الأسماء في قائمة رغباتهم".

وختمت: "مع ذلك، المدافع الإسباني ما زال جزءًا أساسيًا من خطط المدرب أنجي بوستيكوجلو، وسوف يواجه مسؤولو الدوري الإسباني (صفقة صعبة) إذا جاؤوا من أجله، حيث ينتهي عقده في 2028".