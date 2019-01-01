بوروندي الاختبار الأخير لتونس قبل كأس أفريقيا

المباراة الأخيرة قبل التوجه إلى مصر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم أن المنتخب الوطني سيُواجه بوروندي في آخر مبارياته الودية قبل توجهه لمصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019.

ومن المقرر أن يلعب منتخب نسور قرطاج 3 مباريات ودية في المعسكر الأخير قبل البطولة التي ستنطلق في مصر بدءً من 21 يونيو القادم.

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وسيخوض الفريق أولى تلك المباريات أمام العراق في الملعب الأولمبي برادس يوم 7 يونيو القادم، ثم يطير إلى كرواتيا لمواجهة وصيف بطل العالم 2018 في 11 يونيو القادم.

وأضيفت مباراة بوروندي لبرنامج الإعداد، حيث سيلتقيه المنتخب التونسي يوم 17 يونيو في رادس قبل التوجه إلى مصر.

ووقع المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة من كأس الأمم الأفريقية، وبجانبه منتخبات أنجولا وموريتانيا ومالي، وستُلعب مباريات المجموعة في السويس.