بوروسيا دورتموند يغري سانشو لمنعه من الرحيل إلى مانشستر يونايتد

كيف يحاول دورتموند منع سانشو من الرحيل؟

يخطط نادي بوروسيا دورتموند لمنع لاعبه، جادون سانشو، من العودة إلى انجلترا والانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد وذلك بزيادة راتبه.

التقارير الصحفية تشير إلى رغبة مانشستر يونايتد وتشيليسي في الحصول على خدمات سانشو.

ويعد سانشو اللاعب الوحيد في الدوريات الخمس الكبرى بجانب ليونيل ميسي الذي سجل وصنع أكثر من 10 أهداف خلال الموسم الجاري.

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وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إنّ دورتموند يخطط لزيادة راتب سانشو في عقده الجديد ليصل إلى 200 ألف يورو أسبوعيًا (ما يعادل 173 ألف إسترليني أسبوعيًا) لضمان بقائه في النادي.

وفي حال تم التمديد بهذا الراتب، سوف يصبح سانشو صاحب أعلى راتب في صفوف بوروسيا دورتموند متفوقًا على قائد الفريق ماركو ريوس.

وكان رويس قد نصح سانشو بالبقاء لموسم أو اثنين في دورتموند وعدم الرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد يخطط لضم إيرلينج هالاند من صفوف بوروسيا دورتموند، وقد يكون من الصعب بيع الثنائي في صيف واحد.