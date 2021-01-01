بوروسيا دورتموند يرد على المهتمين بهالاند بقوة مجددًا

إصرار كبير..

شدد مايكل زورك، المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، على أن إرلينج هالاند لن يتم بيعه في الصيف المقبل مهما كانت العروض المقدمة.

وكان مينو رايولا رفقة والد هالاند قد جالا أوروبا من أجل التناقش مع الأندية الكبرى حول مستقبل الدولي النرويجي، وسط عدم اكتراث بموقف دورتموند كثيرًا.

عقد هالاند في سيجنال إيدونا بارك يمتد حتى صيف 2024، ويصمم دورتموند على أنه لا ينوي التفريط في لاعبه الصيف المقبل.

زروك في حديث للصحافة بعد مباراة أونيون برلين الأخيرة قال "لا يهم ما سيحدث، إرلينج هالاند سوف يواصل اللعب معنا".

هالاند لم يستطع أن يسجل في فوز أسود الفيستفاليا على أونيون برلين، بل إنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 27 قبل أن يلحق بها ماركو رويس ويضعها في الشباك.

فوز دورتموند الأخير وصله إلى النقطة 54، ليصبح على بعد أربع نقاط من آينتراخت فرانكفورت الرابع مع تبقي أربع جولات فقط على نهاية الدوري الألماني.

في حال أن تمكن دورتموند من ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فعلى الأغلب سيصير استمرار هالاند معه حقيقة مطلقة.