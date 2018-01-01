بوروسيا دورتموند: نستطيع الآن إتمام صفقة بـ100 مليون يورو

بوروسيا دورتموند بات جاهزًا لإتمام الصفقات الكبيرة ويبدو أنه سيزعج بايرن ميونيخ الفترة القادمة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال هانز يواكيم واتسك المدير التنفيذي لبوروسيا دورتموند أن ناديه سيكون قادرًا على إتمام صفقة بـ100 مليون يورو مستقبلًا، وأنهم كانوا سيوقعون مع كريستيانو رونالدو لو امتلكوا القوة الاقتصادية اللازمة لذلك.

وحقق النادي الألماني أرباحًا قياسية بلغت 536 مليون يورو، وهو ما قد يُساعده على إتمام الصفقات الكبيرة، لكن تقرير ترانسفيرماركت أوضح أن واتسك لا يقصد سعر اللاعب فقط بل كذلك راتبه السنوي حسب مدة العقد.

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وقد أوضح صاحب الـ59 عامًا أن قيمة الصفقة لا تتوقف عند سعر اللاعب فقط بل كذلك الدفعات المالية الأخرى المترتبة وخاصة الرواتب السنوية، مضيفًا "لو كان لدينا القوة المالية لشراء كريستيانو رونالدو ودفع راتبه لقمنا بذلك، لكننا لم نصل لتلك القوة المالية بعد".

لكنه أوضح أن النادي يستطيع الآن إنفاق 100-120 مليون يورو على صفقة ما بما يشمل قيمة اللاعب ورواتبه السنوية خلال مدة العقد.

يُذكر أن أغلى صفقة في تاريخ دورتموند كانت شراء أندريا شورله من فولفسبورج مقابل 30 مليون يورو، بما يضعه ضمن قائمة الانتقالات العشرة الأغلى في تاريخ البوندسليجا.