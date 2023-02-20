بوروسيا دورتموند: لماذا لم نضم كريستيانو رونالدو؟ لا نحتاج متابعين على "إنستجرام"

الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني يكشف سبب تجاهل فرصة التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كشف كارستن كرامر المدير التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني عن السبب الذي جعل ناديه يتجاهل فكرة التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

رونالدو، وأثناء رحلة بحثه عن نادٍ جديد بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي في نوفمبر الماضي، خرجت شائعات تربطه بالانتقال إلى بوروسيا دورتموند، قبل أن يحط الرحال أخيرًا في النصر السعودي.

صحيفة "كيكر" الألمانية سألت كرامر عن سبب عدم الاهتمام بالتعاقد مع لاعب مثل رونالدو، يمتلك الكثير من المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمشجعين المخلصين له مهما كانت هوية ناديه.

وجاء رد المدير التنفيذي لبوروسيا دورتموند صادمًا، حيث قال: "بشكل أساسي، قيمة بوروسيا دورتموند لا تعتمد على متابعي وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "نحن نادٍ لكرة القدم، هذا هو المفتاح، هذا هو المفتاح، يمكننا الحصول على أفضل الأفكار في التسويق، لكن إذا خسرنا على أرضنا بثلاثية أمام فرايبورج، فلن ينجح الأمر".

رونالدو يملك متابعين يتجاوزون 800 مليون شخص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكثرهم في تطبيق "إنستجرام" بإجمالي 549 مليون متابع، وانتقال البرتغالي إلى بوروسيا دورتموند كان سيمنح الفريق زيادة هائلة في دخل الرعاية.

ويرى كرامر أن عدم الحصول على المتابعين ليس أكثر من آثار جانبية، حيث قال في ختام تصريحاته: "حتى مع أفضل عرض للعلامة التجارية، يكون المنتج النهائي هو الأهم، يُنصح بدعم هذه الرياضة وتنشيطها بدلًا من الاهتمام بالاستهلاك".