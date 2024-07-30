قرار تاريخي يقلب الطاولة بعد أنباء اختفاء بوردو عن عالم كرة القدم!

تجمع مئات المشجعين أمام مقر المحكمة التجارية

تطور جديد في الأحداث لنادي بوردو الفرنسي، جعل جماهير الفريق العريق تتنفس الصعداء، بعد أنباء الإفلاس والاختفاء تمامًا من تاريخ كرة القدم.

النادي المملوك لرجل الأعمال جيرارد لوبيز عانى من مشاكل مالية طاحنة لعدة سنوات، بدأت بوضعه تحت الرقابة الإدارية عام 2021 ووصلت إلى هبوطه إلى دوري الدرجة الثالثة، وإنهاء الرخصة الاحترافية الخاصة به في اللعبة، بالإضافة لإنهاء عقود جميع الرياضيين المتواجدين فيه بشكل تلقائي.

ووسط الأنباء حول اختفاء النادي من الساحرة المستديرة، قامت محكمة تجارية اليوم، الثلاثاء، بوضع بوردو تحت الإدارة القضائية، مما يسمح له بالبقاء في اللعبة بشكل مؤقت لتجنب إجراءات التصفية، وذلك وفقًا لما أكدته صحيفة "سود كويست" المحلية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقام النادي الفرنسي بتقديم الضمانات المالية اللازمة للتواجد الموسم المقبل في دوري الدرجة الثالثة، مما يعني تجميد الديون التي تبلغ قيمتها 90 مليون يورو لمدة تتراوح بين ستة إلى 18 شهرًا، كما تم فتح مدة تصل إلى عشر سنوات للتفاوض بشأن تخفيض الديون.

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وقررت المحكمة كذلك الإبقاء على مالك النادي ورئيسه، وسط تجمع مئات من المشجعين أمام مقرها لإظهار دعمهم الكامل لاستمرار بوردو والمطالبة برحيل لوبيز، حيث ألقوا اللوم عليه في الوضع الذي يمر به النادي منذ قدومه في 2021.

وبذلك تهدأ الأمور قليلًا بالنسبة لفكرة اختفاء النادي من كرة القدم، ولكن سيكون عليه التعامل مع القرار الذي اتخذه مؤخرًا بتسريح جميع اللاعبين وإغلاق مراكز التدريب لإعادة بناء صفوفه من جديد.