بورتو يعلن اعتزال كاسياس

بورتو يؤكد أن ترشح كاسياس لرئاسة الاتحاد الإسباني هو السبب الرئيسي وراء اعتزاله

أكد نادي بورتو أن اعتزال حارس مرماه وأسطورة كرة القدم الإسبانية إيكر كاسياس جاء من أجل الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني.

وكان كاسياس قد أعلن بالأمس أن قراره النهائي بخصوص قصة الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد حسم بالفعل واتخذ الخطوة رسميًا.

المزيد من الفرق

وحول ذلك، أعلن رئيس نادي بورتو البرتغالي نونو بينتو أن إيكر كاسياس من المقرر أن يعلن اعتزاله كرة القدم بعد قرار الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني.

وتعرض كاسياس لأزمة قلبية في نهاية الموسم الماضي أجبرته على الابتعاد عن الملاعب لأشهر جمعت بين نهاية الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي.

وحين عاد، انضم إلى طاقم بورتو التدريبي في وقت لم يحسم فيه قراره بشأن الاستمرار كحارس مرمى أو إعلان اعتزاله ونهاية مسيرته.

وعلى الرغم من أن الحارس صاحب الـ 38 عامًا لم يصرح باعتزاله رسميًا، إلا أن رئيس نادي بورتو قد تحدث على لسانه حول انتهاء مسيرة اللاعب.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا ومواعيد ونتائج مباريات دور 16

ولعب كاسياس 167 مباراة مع منتخب إسبانيا وقاد بلاده لبطولتي أمم أوروبا وإلى كأس العالم الوحيد في تاريخ المنتخب في 2010.