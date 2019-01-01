بورتو يضم كاسياس في قائمته لموسم 2019-2020

رغم إعلان اعتزاله بصورة مؤقتة لكنه متواجد في قائمة اللاعبين للموسم الجديد

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أعلن نادي بورتو البرتغالي قائمة الفريق المشاركة في بطولة الدوري موسم 2019-2020 والتي شهدت تواجد إيكر كاسياس.

بورتو سبق وأصدر بيانًا يؤكد اعتزال كاسياس بصورة مؤقته وعمله في منصب إداري حتى يعود للملاعب بعد إصابته بأزمة قلبية.

وتواجد كاسياس في قائمة الفريق بمركز حراسة المرمى مما يرجح إمكانية مشاركته في الموسم حال تعافى من المرض خلال الأشهر المقبلة.

جدير بالذكر أنّ صاحب الـ 38 عامًا تعرض لأزمة قلبية في الأول من مايو الماضي انتقل على أثرها إلى المستشفى.

وسوف يبدأ بورتو اول مبارياته في الدوري البرتغالي يوم السبت المقبل ضد جيل فيسنتي بوجود الوافد الجديد أوجستن مارشسين في مركز حراسة المرمى.