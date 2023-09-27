بوجود أطفاله .. راموس يتعرض لسرقة بشعة بمنزله في إشبيلية!

لم يتم التعرف على الجناة حتى الآن

حالة من الرعب عاشها النجم الإسباني سيرخيو راموس، بعد تعرض منزله للسرقة خلال تواجد أطفاله فقط مع مقدمي الرعاية بصحبتهم.

الواقعة حدثت يوم الأربعاء الماضي، عندما كان يلعب راموس مع إشبيلية ضد لانس في دوري أبطال أوروبا، حيث تم اقتحام منزل اللاعب في بوللوس دي لا ميتاسيون، غرب المدينة الأندلسية.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إنه من الواضح أن راموس لم يكن بالمنزل ولا حتى زوجته بيلار روبيو لكن أطفاله الأربعة كان بصحبة فريق الرعاية الخاص بهم.

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وبحسب شبكة "ABC" فإن المهاجمون تمكنوا من الالتفاف على كافة الإجراءات الأمنية لدخول المنزل لكن لم يتعرض أطفال راموس لأي إصابات أو اعتداءات.

وقام اللصوص بنهب المنزل واستولوا على الساعات الفاخرة والمجوهرات والملابس وبعض النقود التي كانت موجودة، وسط محاولات من الشرطة القضائية للحرس المدني للتعرف على الجناة.

يذكر أن راموس يعيش حقبة جديدة من مسيرته هذا الموسم، بعد عودته مرة أخرى لإسبانيًا بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.