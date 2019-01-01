بوجبا وسيلة مانشستر يونايتد الوحيدة لضم سانشو

صفقة تبدو صعبة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفاد موقع فوربس أن مانشستر يونايتد سيعمل على التعاقد مع جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند، لكن فقط في حال بيع بول بوجبا

ويرغب المدرب أولي جونار سولشار في إضافة المزيد من اللاعبين صغار السن أصحاب المهارة الفردية لفريقه، وقد وقع اختياره على سانشو ليكون الجناح الأيمن الجديد للفريق.

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وأبدى دورتموند رفضه التام للتخلي عن لاعبه الإنجليزي هذا الصيف، مغلقًا الباب في جميع الأندية المهتمة وضمنها اليونايتد ويوفنتوس وريال مدريد.

ويأمل النادي الإنجليزي في تقديم عرض مقنع لنظيره الألماني، خاصة مع الحديث عن طلب دورتموند ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني في حال وافق على بيع سانشو.

ولتمويل تلك الصفقة ينتظر النادي بيع بوجبا وروميلو لوكاكو للأندية المهتمة بهم، خاصة ريال مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان للأول والإنتر للثاني.

وأتم تقرير فوربس مؤكدًا أن بيع أحد اللاعبين وخاصة بوجبا يُمثل الخطوة الأولى لانطلاق يونايتد نحو سانشو.