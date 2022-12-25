بوجبا: لم أر في حياتي مثل رونالدو!

بول بوجبا يدافع عن زميله السابق في مانشستر يونايتد.

دافع الفرنسي بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد السابق عن زميله في صفوف الشياطين الحمر كريستيانو رونالدو عقب رحيله عن الفريق.

جاء هذا في تصيرحات نقلها موقع "سبورتس كيدا"، وقال بوجبا: "مدى إلتزام رونالدو لا يمكن أن يصدق، لم أر ذلك من قبل، هو ملتزم على مستوى آخر".

وأضاف: "لقد رأيت العديد من النجوم أصحاب المستويات المذهلة الذين يظهرون دائمًا في التدريبات مبكرًا ويقدمون كل شيء، لكن رونالدو مختلف".

وأكمل: "هو لا يتوقف أبدًا، كل يوم يتواجد، أنا قد أقول لنفسي لا بأس لو غبت ليوم لكنه ليس كذلك".

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أن رونالدو على وشك أن يكمل انتقاله إلى صفوف فريق النصر السعودي، بالرغم من أن البرتغالي لم يؤكد أو ينفي تلك الأنباء حتى الآن.