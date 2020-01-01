بوجبا: شقيقي نصحني بالرحيل عن مانشستر يونايتد

ما هي الحالة التي يجب على بول بوجبا فيها الرحيل عن مانشستر يونايتد؟

كشف متوسط ميدان مانشستر يونايتد بول بوجبا عن نصيحة شقيقه له للرحيل عن الشياطين الحمر في حال تبين له أنهم لا يريدونه.

وكان بوجبا قد ارتبط بريال مدريد حسب المصادر الصحفية وكذلك حسب تصريحات وكيل أعماله مينو رايولا الذي تحدث عن هذه القضية أكثر من مرة.

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وفي الآونة الأخيرة، تزايدت الأخبار التي تتحدث عن رحيل النجم الدولي الفرنسي عن صفوف فريقه الحالي خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وحول ذلك، قال بوجبا إن شقيقه قد نصحه بالرحيل عن مانشستر يونايتد في حال أراد النادي ذلك، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستكون فقط في هذه الحالة.

وأضاف: "أخبرتني أمي دائمًا بأنني سأذهب إلى مكان ما ثم سأعود من جديد إلى نقطة الصفر، لطالما قالت لي هذا مع كل خطوة اتخذتها في عالم كرة القدم"

وتابع: "في 2016 طنت سعيدًا بالعودة إلى مانشستر يونايتد، لقد بدأت شيئًا جديدًا ورحلة جديدة في مسيرتي، وبعد تجربة يوفنتوس ذهبت إلى مكان آخر بتحدٍ جديد"

وأردف: "أشعر بالجوع من أجل العودة وتقديم أداء جيد، لم يسبق لي أن واجهت شيئًا من هذا القبيل خلال مسيرتي، لقد أظهرت لي هذه التجربة كيف أحب كرة القدم"

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يذكر أن بول بوجبا كان قد رحل عن مانشستر يونايتد في 2012 ليلتحق بيوفنتوس، وبعد تألقه في الدوري الإيطالي عاد من جديد إلى الشياطين الحمر في صيف 2016.