بوتيا: سأقاتل مع زملائي لخدمة الهلال

المدافع الإسباني يشدد على أنه سيقاتل لخدمة فريق الهلال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الإسباني بوتيا، مدافع فريق نادي الهلال السعودي، على أن ظروف مباراة الباطن كانت صعبة، بسبب المطر والهواء القوي.

الهلال حقق الفوز على الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بالجولة التاسعة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

المدافع الإسباني قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "رغم الظروف الصعبة، الأهم هو تحقيق الثلاث نقاط، لأنها كانت مهمة للغاية".

جوميز سجل اليوم هدفه الثالث في شباك الباطن، ليصبح أكثر فريق تلقى أهدافًا من الأسد الفرنسي ✔️



الدور الأول ⚽️⚽️

الدور الثاني ⚽️#الباطن_الهلال pic.twitter.com/rYTVCKBGN0 — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 8, 2019

بوتيا تابع: "رغم أن الكثير يحملني الأخطاء، ولكنني سأقاتل هذا الموسم، وهدفي هو خدمة فريق الهلال".

واختتم مدافع الهلال تصريحاته قائلًا: "علينا مواصلة اللعب بنفس الطريقة، وتكملة العمل والمنافسة في جميع البطولات من أجل تحقيق الأهداف".

الهلال يتصدر ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 46 نقطة، متفوقًا على النصر صاحب المركز الثاني بـ6 نقاط.