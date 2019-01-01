بوتشيتينو يُلمح لإيقافه، ويتمنى خوض ربع نهائي الأبطال على الملعب الجديد

تصريحات المدرب عقب الفوز على دورتموند

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

ألمح ماوريتسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام إلى إمكانية إيقافه من الاتحاد الإنجليزي لما بدر منه تجاه الحكم مايك دين خلال مواجهة بيرنلي قبل أسبوع تقريبًا، كما تمنى أن يلعب مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب النادي الجديد.

ونجح السبيرز أمس في التأهل لربع نهائي الأبطال بانتصاره على بوروسيا دورتموند 1-0 في ألمانيا، ليتأهل بنتيجة إجمالية 4-0، وقد أبدى المدرب سعادته بالتأهل وأشاد بأداء لاعبيه قبل أن يُربك الجميع بإجابة لم تكن لها علاقة بسؤال أحد الصحفيين عن الملعب الجديد.

إذ قال ملمحًا لإيقافه أمام ساوثامبتون في الجولة القادمة من البريميرليج "لن أتحدث، هل تعلمون لماذا؟ لأنكم سترون غدًا (الأربعاء) لماذا قد أتحدث أو لا أتحدث. أنا محبط جدًا، ولا أعتقد أن الأمر سيتغير، لكني لا أهتم. سنكون أقوى".

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"عدم تلقينا أي مساعدة من المسؤولين عن كرة القدم في بلادنا لا يجعلني سوى أضحك، لكنكم سترون غدًا لماذا لست سعيدًا جدًا من المسؤولين".

بعدها أجاب بوتشيتينو عن السؤال حول إمكانية خوض المباراة الأوروبية القادمة على ملعب وايت هارت لين الذي كان من المفترض افتتاحه بداية الموسم ولكن أجِل الموعد عدة مرات، قال "أتوقع أن نلعب على الملعب الجديد".

أضاف "كنت أتحدث أمس مع دانييل ليفي وكان إيجابيًا جدًا، أتمنى أن نتمكن من اللعب على ملعبنا الجديد. كنا نستمع إلى موسيقى دوري الأبطال ونتحدث مع خيسوس بيريز (مساعده) ونقول أنه سيكون من المذهل أن نستمع لتلك الأغنية في الملعب الجديد قبل المباراة. نحن الآن في ربع النهائي وآمل أن نستمع لأغنية الأبطال في الملعب الجديد".