بوتشيتينو يرد على أخبار رحيل مبابي: نتفاوض على عقده الجديد!

ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان يؤكد أن إدارة فريقه تتفاوض على عقد كيليان مبابي الجديد!

أكد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان أن كيليان مبابي يتفاوض في الوقت الحالي على عقده الجديد مع إدارة الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني للفريق الباريسي، وأكد خلالها أن التكهنات بشأن مستقبل اللاعب لا تشغله ولا تؤثر على الفريق.

وقال بوتشيتينو: "كل التكهنات بشأن مستقبل مبابي أصبحت معتادة بالنسبة لنا، فعندما نتحدث عن أشخاص في مستوى مبابي يجب أن يكون هناك إشاعات".

وأضاف: "الأهم من كل شيء أن مبابي في منتهى الهدوء، ويضع كل تركيزه على الفريق ومساعدته، أرى الكثير من النضج به بالرغم من سنه".

وأردف: "اللاعب يحاول مع النادي من أجل الوصول لاتفاق يجعله يبقى معنا لسنوات طويلة، هذه هي رغبة النادي ونعمل على كل شيء".

وأكمل: "لا يمكننا أن نتحكم بما يحدث بالخارج، طالما لا يؤثر على الفريق أو الأداء في الملعب، ولا توجد أي توابع له".

جدير بالذكر أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويعد ريال مدريد على رأس المهتمين بالحصول على خدماته.