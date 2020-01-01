بوتشيتينو يترك الباب مفتوحًا أمام تدريب برشلونة

بعد إقالته من توتنهام جلس في المنزل بلا ريال مدريد أو مانشستر يونايتد ويبدو أنه حان وقت برشلونة

يبدو أن الرفض القاطع لماوريسيو بوتشيتينو لأن يصبح مدرب برشلونة بات جزءًا من الماضي والرجل فتح الباب أمام ذلك الخيار في المستقبل.

ووفقًا لما حدث مؤخرًا فإن الجلوس في المنزل لمدة تزيد عن عام قد جعلت المدرب السابق لتوتنهام وساوثامبتون وإسبانيول يغير رأيه في مسألة تدريب برشلونة.

وحسب صحيفة سبورت الكتالونية فإنه في وقت سابق من العام الحالي رفض ماوريسيو بوتشيتينو عرضين من برشلونة ليكون المدير الفني للنادي الكتالوني.

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برشلونة أقال إرنستو فالفيردي في يناير الماضي وأقال كيكي سيتيين عقب مباراة بايرن ميونخ الشهيرة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في أغسطس الماضي.

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ولكن العرض الثالث من برشلونة سيكون مقبولًا بالنسبة لبوتشيتينو في حال تمت إقالة المدير الفني الحالي للفريق الكتالوني رونالد كومان وسط تخبطات يمر بها النادي.

وبالنسبة للعروض الأخرى، لا يزال كل من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في حالة تأهب إذا انتهى بهما المطاف بإقالة أولي جونار سولشاير وتوماس توخيل.

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يذكر أن ماوريسيو بوتشيتينو قد وصل مع توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019 قبل أن تتم إقالته بعدها بأشهر قليلة لسوء النتائج وتعويضه بجوزيه مورينيو.