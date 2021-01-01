بوتشيتينو: برشلونة يستطيع العودة، ومبابي يجاور ميسي ورونالدو

ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان يشيد بكيليان مبابي ويؤكد صعوبة مواجهة برشلونة.

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان على صعوبة لقاء العودة أمام برشلونة في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الفرنسية، وأشاد خلالها بلاعبه كيليان مبابي وبما يقدمه من مستويات تجعله يخلف كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ضمن الأفضل في العالم.

وقال بوتشيتينو: "مبابي بالفعل ضمن أفضل اللاعبين في العالم بالوقت الحالي، ولديه الإمكانيات اللازمة لخلافة ميسي ورونالدو".

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وأضاف: "في الوقت الحالي كل ما يحتاجه مبابي هو الوقت، لا يمكننا أن نعجل بتلك العملية، ولا ينقصه أي شيء".

وأكمل: "الأمر قد يستغرق بعض الوقت منه ليظهر كل ما لديه، وليحصل على التقدير الذي يستحقه في المستقبل".

وأنهى كلماته عن مواجهة برشلونة: "كل شيء وارد في كرة القدم، الأمور الأكثر إدهاشًا قد تحدث، سواء على المستوى السلبي أو الإيجابي، لكننا نحضر للمباراة بنفس الطريقة وبعقلية إيجابية".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يدخل لقاء العودة في فرنسا وهو يملك أفضلية بفوزه على برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء الذهاب في كامب نو.