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الدوري الإنجليزي الممتاز

بوتشيتينو: أحتاج الحديث مع الإدارة حول مستقبل مشروع توتنهام

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Getty Images
تعرف على تصريحات بوتشيتينو حول مستقبل السبيرز
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام، ضرورة الاجتماع مع إدارة الفريق لدراسة شكل المشروع في المستقبل.

توتنهام نجح في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وقال الأرجنتيني في تصريحات صحفية: "بعد 5 سنوات وصلنا إلى نهاية المرحلة الأولى ومع الفترة التحضيرية للموسم الجديد ستكون الأمر مختلفة تمامًا".

وأوضح: "حينما بدأت في توتنهام كان الهدف هو بناء الملعب وتطوير الأجهزة والمعدات التي نستخدمها في التدريب وأنا فخور بتحقيق هذا الأمر دون أي تراجع على الجانب الرياضي".

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صاحب الـ 47 عامًا واصل: "الآن حققنا ما نصبو إليه وأصبحنا نشارك باستمرار في دوري أبطال أوروبا وكذلك تمكنا من الوصول إلى النهائي. ما هي الخطوة المقبلة؟ هذا أمر ضروري".

واختتم: "القرار لا يعود لي، احتاج للتحدث مع داني ليفي رئيس ومالك النادي لأجل وضع خطة لمستقبل توتنهام بهدف إسعاد الجمهور وتحقيق تطلعاتهم".

جدير بالذكر أنّ بوتشيتينو لم يحقق أي بطولة مع توتنهام منذ أن تولى تدريب الفريق.

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