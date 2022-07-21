بوتافوجو يقترب من الاتفاق مع الهلال لضم بيريرا

هل يرحل ماتيوس بيريرا عن نادي الهلال؟

يبدو أن أيام البرازيلي ماتيوس بيريرا مع نادي الهلال أصبحت معدودة، وسط إصرار مسؤولي بوتافوجو على التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كيف اقترب بوتافوجو من ضم بيريرا؟

كشف الإعلامي الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن اقتراب بوتافوجو من التوصل لاتفاق مع نادي الهلال لضم بيريرا.

وأشار جاليتي إلى أن المفاوضات تقدمت بشكل ملحوظ بين بوتافوجو والهلال، بشأن ماتيوس بيريرا، بالرغم من طلب النادي السعودي مبلغ 23 مليون يورو للتخلي عنه.

مفاوضات بوتافوجو ونادي الهلال تتقدم بشكل سريع وجيد جدًا، وهناك تفاؤل من أجل التوصل لاتفاق خلال وقت قريب.

🚨🔥 Talks advanced between #Botafogo and #AlAhli for Matthews #Pereira: the request of the 🇸🇦 club is around €23M.



🤝 The negotiation is progressing well and quickly: there is optimism to reach an agreement soon. 🐓⚽#Transfers #Calciomercato pic.twitter.com/n0bkZimUPN — Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 21, 2022

ماذا قدم بيريرا مع الهلال في 2021-2022؟

صاحب الـ26 عامًا لعب 32 مباراة بالقميص الأزرق في جميع البطولات، لم يُسجل بها سوى 3 أهداف لكنه عوض ذلك بصناعة 14 هدفًا.

ولعب بيريرا 21 مباراة في الدوري السعودي لم يُوقع خلالها إلا على هدفين لكنه منح زملاءه 11 تمريرة حاسمة.

صانع الألعاب صنع هدفًا خلال 3 مباريات في دوري أبطال آسيا وسجل هدفًا وصنع آخر خلال 3 مباريات في كأس العالم للأندية.