صانع أمجاد بوتافوجو .. وكيل أرتور جورج يرد على "خلافته" ماتياس يايسله في الأهلي

مدرب كتب اسمه بأحرف من ذهب في 2024..

يبدو أن الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، سيكون الأخير للمدير الفني الشاب ماتياس يايسله، مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

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في الأيام الأخيرة.. زاد الحديث عن "رحيل" يايسله من الفريق الأهلاوي؛ سواء لتذبذب النتائج، أو بسبب تلقي المدرب العديد من العروض المغرية، للعودة إلى الملاعب الأوروبية.

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ويُعتبر أرتور جورج، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بوتافوجو؛ على رأس الأسماء التي ارتبطت بقيادة الأهلي، "خلفًا" للمدرب الألماني الشاب.

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وفي هذا السياق.. رد هوجو كاجودا، وكيل أعمال جورج، على الأنباء التي ربطت المدير الفني البرتغالي بقيادة العملاق السعودي؛ خاصة مع بداية من الموسم الرياضي القادم 2025-2026.

كاجودا رفض الحديث عن الأهلي تحديدًا، مؤكدًا أن جورج البالغ من العمر 52 سنة، تحصل على العديد من "العروض الخليجية" بالفعل.

واعترف وكيل أعمال المدير الفني البرتغالي، أنه يدرس مع مدرب بوتافوجو الحالي، "العروض الخليجية" التي وصلت إليه، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها.

أرتور جورج تولى القيادة الفنية لبوتافوجو في أبريل 2024، حيث كتب التاريخ معه؛ عندما قاده للتتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس - للمرة الأولى في تاريخه -، بالإضافة للحصول على بطولة الدوري البرازيلي بعد غياب 29 سنة.