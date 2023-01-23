بوادر شراكة هجومية مُذهلة مع تاليسكا.. تفاصيل الظهور الأول لكريستيانو مع النصر

شخصت أنظار محبي كرة القدم حول العالم نحو ملعب مرسول بارك مساء الأحد 22 يناير لمتابعة المباراة الأولى لكريستيانو رونالدو مع ناديه الجديد النصر السعودي ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي لكرة القدم

شارك كريستيانو أساسياً في المباراة التي جمعت "العالمي" بنادي الاتفاق وكان أول الداخلين الى الملعب رفقة فريقه بعد أن تم تقليده شارة القيادة من قبل زميله سلطان الغنام.

لم يتمكن رونالدو، الذي بدأ المباراة أساسياً، من التسجيل حيث سجل الهدف زميله البرازيلي تاليسكا في الدقيقة 31.

لكن التحركات والخريطة الحرارية للاعبين كريستيانو وتاليسكا تُنبئ ببوادر ثنائية هجومية مهمة جداً سيجني النصر ثمارها أهدافاً مهمة جداً

أرقام كريستيانو في مباراته الأولى مع النصر:

دقائق اللعب: 90

تسديدات على المرمى: 1

التسديدات: 2

مراوغات ناجحة: 1

لمس الكرة: 41

تمريرات مفتاحية: 2

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ومن هذا المنطلق شدد المدرب الفرنسي رودي جارسيا مدرب النصر على قيمة البرتغالي مضيئاً على الإضافة الإيجابية التي قدمها للفريق في مباراته الأولى.

وقال غارسيا: كريستيانو يُشكل إضافة إيجابية أن يكون لديك لاعب كبير مثل كريستيانو رونالدو، فهو سيساعد بتشتيت تركيز المدافعين، وهذا ما شاهدناه بهدفنا، كريستيانو رونالدو لديه 5 كرات ذهبية وهو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، واليوم خلقنا له ظروفا مميزة من خلق الفرص الهجومية للتسجيل، وطلبنا من اللاعبين تنويع اللعب على كريستيانو رونالدو وتاليسكا، ولا ننسى أن رونالدو شارك في مباراة باريس سان جيرمان ولذا لم يأخذ وقته من الراحة".

وأردف: "في الدوري السعودي ليس من السهل الفوز بالمباريات حتى مع وجود كريستيانو رونالدو، لأنه دوري قوي مع منافسين مميزين".

يلتقي النصر في مباراته القادمة مع الفتح يوم 3 فبراير المقبل، ويمكنكم متابعة كافة مباريات دوري روشن السعودي مباشرةً عبر شاهد.