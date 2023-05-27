بهدف ميسي.. باريس سان جيرمان يتوج رسميًا بلقب الدوري الفرنسي

توج فريق باريس سان جيرمان رسميُا بلقب بطولة الدوري الفرنسي رغم تعادله مع نظيره ستراسبورج بنتيجة 1-1 مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الفرنسي.
سجل هدف باريس سان جيرمان الوحيد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الدقيقة 59 من عمر المباراة بصناعة من كيليان مبابي.
بينما سجل اللاعب كيفين جاميرو هدف أصحاب الأرض في الدقيقة 79.
وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف حيث سيطر باريس ونجومه على المباراة منذ بدايتها ولكن بدون خطورة حقيقة، ونجح صاحب الأرض في التصدي لهجمات ميسي ورفاقه.
وبهذه النتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده للنقطة 85 في صدارة جدول ترتيب الدوري، بفارق 4 نقاط عن الوصيف فريق لانس ليتوج رسميًا بلقب البطولة قبل انتهاء المسابقة بجولة واحدة.
هذا اللقب هو الحادي عشر في تاريخ باريس سان جيرمان ببطولة الدوري الفرنسي، والثاني على التوالي بعد تتويجهم بلقب البطولة الموسم الماضي.
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