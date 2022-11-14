بهدف خلافته .. جماهير سيتي تطالب نجلة جوارديولا بالزواج من هالاند!

طلب زواج من طرف ثالث!

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل الواسع بين جماهير مانشستر سيتي بعد أن طالبت ماريا جوارديولا نجلة المدرب الشهير بالزواج من إرلينج هالاند نجم الفريق.

جاء هذا بعد أن نشرت ماريا مجموعة من الصور الخاصة بها على حسابها في موقع "إنستجرام"، والتي لاقت إعجاب الجماهير بشكل واضح.

وطالبت الجماهير ماريا صاحبة النصف مليون متابع تقريبًا بالزواج من هالاند حتى تأتي لهم بخليفته في الملاعب معربين عن رغبتهم في الاستفادة من اللاعب لأقصى درجة.

الظريف في الأمر أن ماريا تواعد النجم الإنجليزي ديلي آلي بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" حيث نشرت صورًا لهما سويًا في أكتوبر من العام الماضي.

جدير بالذكر أن هالاند هو هداف الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي برصيد 18 هدفًا بعد مرور 16 جولة من عمر البطولة.