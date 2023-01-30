بهدف تكرار إنجازات كأس العالم .. زياش يقترب من الانضمام لحكيمي في باريس

باريس سان جيرمان يريد نجم مغربي آخر في صفوفه.

كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان أصبح قريبًا للغاية من ضم النجم المغربي حكيم زياش من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن صاحب الـ 29 سنة موافق بشكل كامل على الانتقال.

وأوضحت الصحيفة وفقًا لمصدر مقرب من اللاعب أن زياش تم التواصل معه أيضًا من قبل مانشستر يونايتد لكنه يفضل باريس.

وتجري المفاوضات بين باريس سان جيرمان وتشيلسي بشكل أكثر من رائع وسريع للغاية، مما يبشر بإمكانية حسم الصفقة قريبًا.

جدير بالذكر أن زياش كان قد انضم لصفوف تشيلسي قادمًا من أياكس مقابل حوالي 40 مليون يورو في يوليو 2020 لكنه لم يحصل على الكثير من الفرص مؤخرًا.