بهدف أسطوري من زياش.. المغرب تسحق جورجيا وتستعد لكأس العالم

أداء رائع من المنتخب المغربي

اختتم منتخب المغرب استعداداته لبطولة كأس العالم قطر 2022 اليوم، من خلال مباراة ودية ضد فريق جورجيا، انتصر فيها أسود أطلس بنتيجة 3-0.

وسجل يوسف النصيري هدف المنتخب الإفريقي الأول في الدقيقة الخامسة من خلال متابعة ممتازة لكرة تصدى لها الحارس، ليضعها مهاجم فريق إشبيلية برأسه في المرمى.

وعاد حكيم زياش للتسجيل لمنتخب بلاده من جديد بعد طول انتظار وخلافات ومشاكل انتهت أخيرًا، حيث أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 29 من خلال تسديدة جاءت من قبل منتصف الملعب، في لقطة رائعة للغاية.

وأضاف سفيان بوفال الهدف الثالث للمغرب من خلال ركلة جزاء متقنة وضعها بقوة على يمين الحارس في الشباك، وجاء ذلك في الدقيقة 72.

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي قد وقع في المجموعة السادسة رفقة كندا وبلجيكا وكرواتيا، وسوف يواجه الأخير في أول مواجهة بالمونديال يوم 23 نوفمبر.