"آلو يا بن نافل أريد التعاقد مع هذا اللاعب!" .. جيسوس يجري مكالمة هاتفية أثناء مباراة الهلال

أثار البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، الجدل خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم "الودية"، أمام دينامو كييف الأوكراني.
الهلال أعلن عودة جيسوس إلى النادي مجددًا، في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024؛ بعد أن قاد الفريق، في الفترة من يوليو 2018 إلى يناير 2019.
وخلال الشوط الأول من مباراة دينامو كييف "الودية"، قام جيسوس، بإجراء مكالمة هاتفية؛ حيث كانت النتيجة تشير وقتها، إلى تأخر الزعيم الهلالي (0-1).
عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية من ناحيتهم، تفاعلوا مع لقطة المدير الفني البرتغالي الطريفة، بوضع بعض السيناريوهات التخيلية؛ بأن هذه المكالمة كانت مع رئيس الهلال فهد بن نافل.
وكتب حساب باسم ابو عبد الله عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "خيسوس: آلو فهد بن نافل، لو ما تجيب ظهير يسار حاليًا، مو راح أطلع من النادي وبس.. راح اعتزل التدريب".
كما سخر آخرون من الثلاثي عبد الله الحمدان والبيروفي أندريه كاريلو والبرازيلي ميشايل ديلجادو، قائلين إن جورج جيسوس، طلب في المكالمة من بن نافل، باستبدال هذا الثلاثي، بصفقات أفضل في الصيف الحالي.
جدير بالذكر أن نادي الهلال، تعاقد في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -، مع المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، ولاعب الارتكاز البرتغالي روبن نيفيش، بالإضافة إلى متوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.
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