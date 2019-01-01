بن ناصر يعد بإسعاد الجزائريين في كأس أمم أفريقيا

لاعب إمبولي عاد للجزائر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وعد إسماعيل بن ناصر الشعب الجزائري بإسعاده خلال نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستنطلق في مصر يوم العاشر من يونيو الجاري.

ووصل لاعب إمبولي الإيطالي إلى مطار هواري بومدين اليوم الإثنين للانضمام لمعسكر المنتخب الجزائري استعدادًا للمشاركة في البطولة القارية التي ستقام على الأراضي المصرية.

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وقال اللاعب لموقع كووورة "لا أخفي سعادتي بتواجدي مع المنتخب والمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا، هذا الأمر يجعلني فخورًا، وأنا ممتن للناخب الوطني جمال بلماضي".



أضاف "سنعمل على تقديم كل شيء من أجل إسعاد الجماهير الجزائرية التي تنتظرنا بفارغ الصبر، وعيد مبارك لكل الشعب الجزائري".

يُذكر أن منتخب محاربي الصحراء وقع في المجموعة الثالثة في البطولة، والتي تضم معه كلًا من كينيا والسنغال وتنزانيا.