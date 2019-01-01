بن رحمة ينافس تريزيجيه على الانضمام إلى أستون فيلا

اللاعب المصري أقرب من نظيره الجزائري إلى أستون فيلا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى دخول الجزائري سعيد بن رحمة لاعب برينتفورد الإنجليزي، اهتمامات نادي أستون فيلا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت إدارة أستون فيلا، تتابع المصري محمود حسن تريزيجيه للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، ووفقاً للتقارير الصحفية فإن الإدارة قدمت عرضاً بقيمة 10 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع الدولي المصري.

وحسبما ما ورد في التقارير الصحفية فإنه تواجدت بعثة من النادي الإنجليزي، في القاهرة لمتابعة تريزيجيه أثناء بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشارك تريزيجيه مع منتخب مصر في البطولة، وسجل هدف في مباراة الافتتاح أمام زيمبابوي، ولكنه ودع البطولة من دور الـ 16 على يد جنوب أفريقيا.

9⃣ سنوات على هذه اللحظة.. ⚽

9⃣ سنوات منذ أن عانقت إسبانيا الذهب وهي تُتوج بأول كأس عالم في تاريخها🔝🏆 pic.twitter.com/9xnxBnabVm — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 11, 2019

وتشير التقارير، إلى أن لاعب قاسم باشا هو الأقرب من الانضمام إلى أستون فيلا، بسبب التكلفة المالية له ستكون أقل من سعيد بن رحمة.

الجدير بالذكر ان أستون فيلا ضمن المشاركة من جديد في الدوري الإنجليزي الموسم القادم، بعد تغلبه على ديربي كاونتي في مباراة التصفيات الأخيرة.