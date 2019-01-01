بني ياس يُوضح سبب استمرار عوانة في معسكر إسبانيا

اللاعب انتقل بالفعل للوحدة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أتم فواز عوانة انتقاله للوحدة، لكنه رغم هذا مازال متواجدًا مع فريقه بني ياس في معسكره الإعدادي للموسم الجديد والمقام في إسبانيا، وهو ما يُثير الكثير من الجدل في الإمارات.

وضم الوحدة عوانة من بني ياس بالإعارة لمدة 6 أشهر للاستفادة منه في مشواره ضمن دوري أبطال آسيا، إذ سيلعب في بداية أغسطس القادم ضد النصر السعودي في ذهاب دور الـ16.

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عبد الله الغيلاني عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم في بني ياس أوضح اللغط حول هذا الأمر، بالتأكيد أولًا على انتقال صاحب الـ29 عامًا للوحدة.

قبل أن يُضيف وفقًا لقناة دبي الرياضية "بقاء عوانة في إسبانيا هدفه إعداد اللاعب بدنيًا بعد توقف المسابقات لفترة طويلة، كي يكون على أتم الاستعداد للمشاركة مع ناديه الجديد في دوري أبطال آسيا".

"سواء تدرّب عوانة برفقة ناديه الجديد أو مع بني ياس فهو في الحالتين يتواجد في نفس البيت كون الوحدة وبني ياس تربطهما علاقات قوية".

ومن المتوقع أن ينضم عوانة لتدريبات الوحدة في الإمارات خلال الأيام القليلة القادمة ولكن لم يتضح بعد إن كان سيلعب لقاء الذهاب ضد النصر أم لا.