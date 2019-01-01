بنفيكا يسحق لشبونة بخماسية نظيفة في السوبر البرتغالي

بنفيكا بطلاً للسوبر البرتغالي على حساب لشبونة

فيسبوك تويتر بلال محمد

تمكن نادي بنفيكا، من تحقيق لقب السوبر البرتغالي، بعد فوزه على نظيره سبورتينج لشبونة بخمسة أهداف دون رد.

شوط المباراة الأول انتهى بتقدم بنفيكا بهدف دون رد، سجله رافا سيلفا، برأسية في الدقيقة 40 بعد عرضية من بيزي من الجانب الأيمن.

وفي الدقيقة 60 من عمر اللقاء، مرر سيلفا تمريرة سحرية إلى بيزي، الذي وضعها في الشباك معلناً عن الهدف الثاني.

وسريعاً وبعد مرور أربع دقائق، سجل جريمالدو الهدف الثالث لفريقه، من ركلة حرة مباشرة من مشارف منطقة الجزاء.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة، واصل الثنائي بيزي وسيلفا التألق، وصنع الأخير الهدف الرابع لفريقهم والذي سجله بيزي بعدما توغل في منطقة جزاء لشبونة ووضع الكرة في الشباك.

وأنهى شيكينهو أهداف المباراة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، بعد متابعة لتسديدة من زميله تصدى لها الحارس.