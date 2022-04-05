بنفيكا ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة

بنفيكا 1×3 ليفربول

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90' تعطل اللعب لعلاج فابينيو بعد ارتطام بالرؤوس بينه وبين أوتاميندي

تبديل لليفربول بخروج كيتا وأرنولد ودخول ميلنر وجوميز

87' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول دياز يسجل الثالث لليفربول، تمريرة ممتازة من كيتا إلى دياز الذي يراوغ أوديسياس ويسجلها في المرمى الخالي

86' تبديل لبنفيكا بدخول جواو ماريو وخروج راموس

82' أووووووووه أليسون يخاطر! يررراوغ رافا الذي كاد أن ينفرد بالمرمى الخالي لو نجح في قطع الكرة

تبديل لبنفيكا بدخول يارموتشوك

81' خطيررررة لليفربول، عرررضية من هندرسون إلى دياز ولكن الكولومبي يسدد الكرة بشكل سئ ويهدر فرصة الهدف الثالث

76' عررررضية من رافا ولكن أرنولد يشتت الكرة

69' تبديل لبنفيكا بخروج تاعرابت ودخول ميتي

66' خطيرررررة لبنفيكا، نونيز ينطلق في الجهة اليمني، يحاول المراوغة داخل منطقة الجزاء ويسقط.. ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب

62' بطاقة صفراء لعادل تاعرابت بعد تدخل قوي على كيتا

60' ثلاثة تبديلات لليفربول بخروج ماني، صلاح وتياجو ودخول فيرمينو، جوتا وهندرسون

59' خطيرررررة من بنفيكا، مرتدة، الكرة تصل إلى إيفيرتون على حدود منطقة الجزاء، تسديدة قووية ولكن أليسون يتصدى قبل أن يشتتها فابينيو لركنية

58' تسديدة قوووية من فايجل ولكن الكرة ترتطم بدفاع ليفربول

57' بطاقة صفراء تياجو ألكانتارا بعد عرقلة لاعب بنفيكا رافا سيلفا

54' عررررضية من رافا، تصل إلى نونيز الذي يسددها برأسه ولكن الكرة تعلو العارضة

51' تسديدة قووووية من داروين نونيز من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة عالية عن مرمى ليفربول

48' جووووووووووووووووووووووووووووووووول بنفيكا يقلص الفارق بقدم نونيز، عرررضية من رافا، كوناتي يفشل في تشتيت الكرة وتصل إلى نونيز الذي يسدد الكرة في المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول على بنفيكا بهدفين نظيفين

45' خطيررررة لبنفيكا، مرتدة للفريق البرتغالي، الكرة تصل إلى رافا سيلفا على الجهة اليمنى، تسديدة قوووية ولكنها تعلو العارضة

44' أوووووووه صلاح يهدر انفراد تام بالمرمى ويضيع على ليفربول تسجيل الهدف الثالث بعد تألق كبير من أدويسياس

39' فايجل يسقط متألمًا للإصابة بعد تدخل قوي من ماني

38' تسديدة قوووية من دياز من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة تمر بجوار القائم

36' تسديدة قووية من إيفيرتون ولكن أليسون يمسك بالكرة

33' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ماني يسجل الثاني لليفربول، تمريرة طولية رائعة بإتجاه دياز الذي يمررها بالرأس لماني قبل أن يسددها السنغالي في المرمي

32' خطيرررررة لبنفيكا، ركنية للفريق البرتغالي ولكن الكرة تمر من أمام رأس أوتاميندي

29' عررررضية من روبيرتسون ولكن فيرتونخين يشتت الكرة

26' أوووووه خطيرررة لليفربول، عرررضية من روبيرتسون ولكن الكرة تمر من فوق رأس صلاح

23' خطيرررررة لليفربول، تمريرة رائعة من كيتا بإتجاه لويس دياز، الكولومبي يحاول تسديد الكرة من فوق الحارس، ولكن أوديسياس يتألق ويتصدى لها

22' انطلاقة رائعة من إيفيرتون من الجهة اليسرى لبنفيكا، البرازيلي يسدد كرة قوووية ولكنها تمر بجوار القائم

19' عرررضية خطيرررة من ماني، تصل إلى كيتا الذي يلمس الكرة بشكل ضعيف ويهدر فرصة خطيرررة لتسجيل الهدف الثاني لليفربول

16' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول كوناتي يسجل الهدف الأول لليفربول من رأسية رائعة، بعد عررضية روبيرتسون من ضربة ركنية

14' تسديدة من كيتا، ترتطم بالدفاع وترتد إلى ألكانتارا الذي يسددها من لمسة واحدة ولكنها عالية عن مرمى بنفيكا

11' تمريرة من صلاح لنابي كيتا الذي يسدد كرة قوووية ولكن أوديسياس يتصدى للكرة

8' أووووووووه أوتاميندي ينقذ فرصة في منتهى الخطورة من أمام صلاح، تمريرات رائعة بين صلاح وماني، السنغالي يمنح صلاح هدية بالكعب، ولكن أوتاميندي يعترض التسديدة وتخرج لركنية

7' تمريرة رائعة من لويس دياز ولكن الكرة تطول على ماني وصلاح، اللذان كانت لديهما فرصة للانفرااد بالمرمى اذا استحوذ أي منهما على الكرة

5' عرررضية من نونيز، أرنولد يحاول تشتيت الكرة، تلمس إيفيرتون وتخرج لضربة مرمى

4' عررضية من الجهة اليسرى لليفربول بقدم روبيرتسون، رأسية من نابي كيتا ولكن الكرة عالية عن المرمى

انطلاق المباراة

تشكيل بنفيكا:

التشكيل | 4-2-3-1

أوديسياس فلاكوديموس

جلبيرتو - يان فيرتونخين - نيكولاس أوتاميندي - أليكس جريمالدو

جوليان فايجل - عادل تاعرابت

إيفيرتون - جونسالو راموس - رافا سيلفا

داروين نونيز

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

أندي روبرتسون -فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ألكسندر أرنولد

نابي كيتا - فابينيو - تياجو ألكانتارا

لويس دياز - ساديو ماني - محمد صلاح

نجح ليفربول في التأهل لربع نهائي البطولة بعد تجاوز عقبة الإنتر وبالفوز بنتيجة 2/1 بمجموع المباراتين، وهي نفس الانتصار الذي حققه بنفيكا ضد أياكس من أجل تجاوز ثمن النهائي.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة بنفيكا ضد ليفربول في إياب مباريات الذهاب لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، على ملعب دا لوز.