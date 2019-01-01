بنفيكا يساند سيلفا ضد الاتحاد الإنجليزي في أزمة العنصرية

سيلفا يواجه فرضية الإيقاف

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ساند بنفيكا لاعبه السابق ونجم مانشستر سيتي برناردو سيلفا في أزمته مع الاتحاد الإنجليزي واتهامه بالعنصرية ضد زميله بنيامين ميندي.

ويواجه سيلفا إمكانية الإيقاف لعدة مباريات كعقوبة محتملة بعد إدانته من قبل الاتحاد الإنجليزي بالعنصرية عبر تغريدة ساخرة بحق ميندي.

ونشر بنفيكا بياناً عبر موقعه الرسمي قال فيه: "برناردو سيلفا رجل صغير السن عرفناه ببساطته وشخصيته ونشأته الرائع، الجميع يشيد بروعته كشخص".

وأضاف: "تحويل مزحة بين صديقين إلى كونها تحمل شبهة العنصرية والتحقيق فيها يظهر مدى المرض الذي بلغناه في عصرنا هذا".

ويملك سيلفا حتى التاسع من أكتوبر للرد على الاتهامات المقدمة ضده من قبل الاتحاد الإنجليزي.

ويلعب سيلفا مع فريقه مانشستر سيتي مساء الأحد أمام وولفرهامبتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.