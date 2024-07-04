بنفس الألوان.. تسريب شعار لعبة EA FC 25 وسط ترقب الإعلان الرسمي

اقترب الموعد

ينتظر جميع عشاق الألعاب الإلكترونية لكرة القدم، موعد إصدار EA SPORTS FC 25، لتجربة آخر التقنيات والتحدثات المتوقع ظهورها في اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

وكانت بعض الأحدايث قد دارت في مجتمع الألعاب الإلكرونية وخاصة بين عشاق EA FC، حول احتمالية صدور النسخة الثانية منذ الانفصال بين EA والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مدعمة بتقنية الفيديو "VAR" لاكتشاف حالات التسلل.

كما أن التقارير زادت خلال الفترة الماضية، بشأن التكهن بموعد صدور اللعبة رسميًا، حيث أنه من المعتاد أن تصدر النسخة الجديدة من EA FC دائما في يوم الجمعة الأخير من شهر سبتمبر كل عام.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومع زيادة التسريبات، تحدثت تقارير أيضا عن صدور اللعبة بوضع لعب جديد يسمى Penta سيأتي إلى Ultimate Team.

ووفقًا للتسريب، فإن Penta هو وضع لعبة يستخدم تنسيق 5 ضد 5، حيث يكون لديك أربعة لاعبين يتحكم فيهم اللاعب، ولاعب واحد يتحكم فيه الذكاء الاصطناعي في كل فريق.

ويتحكم كل لاعب في لاعب واحد من فريق Ultimate Team الخاص به، كما يمكن التعاون مع ثلاثة من أصدقائك أو اللعب مع ثلاثة غرباء.