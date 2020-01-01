بنعطية: ظُلمنا من ريال مدريد في 2018؟ ليست أول مرة

المهدي بنعطية يثير جدلًا تحكيميًا من جديد حول ركلة جزاء 2018 لريال مدريد أمام يوفنتوس

قال المدافع الدولي المغربي المهدي بنعطية إن يوفنتوس تعرض لظلم من قبل حكم مباراته أمام ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018.

وكان ريال مدريد قد توج بلقب دوري الأبطال الثالث على التوالي في 2018 بعد سلسلة من الجدل التحكيمي حول مواجهتيه أمام يوفنتوس ثم بايرن ميونخ.

وفيما يتعلق بمباراة يوفنتوس، كانت النتيجة تشير إلى تقدم السيدة العجوز بثلاثية نظيفة، الأمر الذي سيؤدي إلى لعب أشواط إضافية لحسم التأهل.

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ولكن في الدقيقة الأخيرة، منح الحكم ركلة جزاء لصالح ريال مدريد أثارت الكثير من الجدل حول الإعاقة التي اعتبرها البعض غير موجودة من بنعطية على لوكاس فاسكيز.

وحول ذلك، قال مدافع الدحيل القطري الحالي ويوفنتوس ورما سابقًا إن هذه المباراة ليست الأولى التي يحدث فيها ذلك الجدل التحكيمي غير المبرر بالنسبة له.

وأضاف: "بالنسبة لهذه المباراة فكان لها وضع خاص، حيث أننا خسرنا ذهابًا بثلاثية نظيفة على ملعبنا في تورينو، وأغلبنا فقد الإيمان بالعودة"

وتابع: "ولكننا شاهدنا ما قام به روما أمام برشلونة قبل مواجهة الإياب أمام ريال مدريد بيوم واحد فقط، لذلك شعرنا أن كل شيء ممكن في كرة القدم"

وأردف: "لقد ارتقى كريستيانو رونالدو أعلى من الجميع ومرر الكرة لفاسكيز، وفي هذه اللحظة حاولت التدخل لإبعاد الكرة دون أن ألمسه"

وأكمل: "لا أعتقد أن هناك ركلة جزاء في هذه اللقطة، ولكن كان من الغريب ما قام به الحكم، والذي لا يحدث لأول مرة في المباريات الأوروبية تحديدًا، حيث تتكرر باستمرار"

واستمر: "في الدقيقة الأخيرة إذا أراد الحكم احتساب ركلة جزاء عليه التأكد بنسبة 100% من وجود الخطأ حتى لا يتسبب في شيء لا يتدارك"

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يذكر أن بنعطية قد اتهم المدير الفني الإيطالي ماسيمليانو أليجري بالظلم في تصريحات متصلة، حيث اعتبر ما حدث معه شيئًا غير مفهوم.