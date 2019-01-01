بنزيما يطمح في هز شباك هيوسكا للمرة الأولى

بنزيما سجل في جميع الفرق التي لعب ضدها في الليجا عدا هيوسكا

يسعى كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، إلى تسجيل هدف أمام هيوسكا في لقاء الجولة 29 من الدوري الإسباني ليضيف الفريق الكتالوني لقائمة ضحاياه.

بنزيما يمتلك 22 هدفًا خلال الموسم الجاري بجميع المناسبات مع ريال مدريد.

ولعب الفرنسي أمام 34 فريقًا سجل أمامهم جميعًا عدا هيوسكا في لقاء الدور الأول والذي انتهى بهدف نظيف من توقيع جاريث بيل.

وكان فريقي ليجانيس وجيرونا أحدث ضحاياه وسجله أمامهما خلال الموسم الجاري.

بنزيما يعيش أفضل مواسمه منذ فترة بإحرازه 22 هدفًا متفوقًا على لويس سواريز، مهاجم برشلونة، صاحب الـ 21 هدفًا وأنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، صاحب الـ 18 هدفًا.

الأكثر فوزًا في تاريخ الليجا! 🐐 pic.twitter.com/TPGQvJcFEl — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 31, 2019

هداف النادي الملكي أقل بفارق هدفين فقط عن كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس صاحب الـ 24 هدفًا.

وساهم الفرنسي في 17 هدفًا خلال الموسم الجاري بتسجيله 13 وصناعته 4 في الليجا.