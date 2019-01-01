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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

بنزيما يطمح في هز شباك هيوسكا للمرة الأولى

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Getty Images
بنزيما سجل في جميع الفرق التي لعب ضدها في الليجا عدا هيوسكا
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يسعى كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، إلى تسجيل هدف أمام هيوسكا في لقاء الجولة 29 من الدوري الإسباني ليضيف الفريق الكتالوني لقائمة ضحاياه.

بنزيما يمتلك 22 هدفًا خلال الموسم الجاري بجميع المناسبات مع ريال مدريد.

ولعب الفرنسي أمام 34 فريقًا سجل أمامهم جميعًا عدا هيوسكا في لقاء الدور الأول والذي انتهى بهدف نظيف من توقيع جاريث بيل.

وكان فريقي ليجانيس وجيرونا أحدث ضحاياه وسجله أمامهما خلال الموسم الجاري.

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بنزيما يعيش أفضل مواسمه منذ فترة بإحرازه 22 هدفًا متفوقًا على لويس سواريز، مهاجم برشلونة، صاحب الـ 21 هدفًا وأنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، صاحب الـ 18 هدفًا.

هداف النادي الملكي أقل بفارق هدفين فقط عن كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس صاحب الـ 24 هدفًا.

وساهم الفرنسي في 17 هدفًا خلال الموسم الجاري بتسجيله 13 وصناعته 4 في الليجا.

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