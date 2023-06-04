بنزيما يسجل في وداعه لريال مدريد والتعادل يضرب فرق الهبوط

الملكي كاد يخسر حتى الوصافة.

تعادل ريال مدريد مع نظيره أتلتيك بيلباو في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الختامية من الدوري الإسباني بهدف لكل فريق.

التعادل أخذ ريال مدريد إلى المركز الثالث في ظل فوز أتلتيكو مدريد في مباراته الأخيرة على نظيره فياريال بهدفين لهدف بالرغم من اللعب بلاعب أقل لمدة ثلث ساعة.

تقدم أوهيان سانسيت لصالح أتلتيك بيلباو في الدقيقة الـ 49 بعد أن أهدر فريقه ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، وتعادل كريم بنزيما من نقطة الجزاء في الدقيقة الـ 72 في المباراة الأخيرة له بقميص الملكي بعد إعلان رحيله بشكل رسمي.

أما في مباراة أتلتيكو مدريد فتأخر الضيوف مبكرًا قبل التعادل عن طريق أنخيل كوريا والتقدم بأقدام الأرجنتيني نفسه في الدقيقة الـ 56.

بهذه النتائج يحل أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد 79 نقطة، ويأتي ريال مدريد ثالثًا برصيد 78 نقطة، بينما يحتل ريال سوسييداد المركز الثالث بـ 71 نقطة.

في الجولة نفسها خسر برشلونة بهدفين لهدف من سيلتا فيجو الذي كان مهددًا بالهبوط، لينجو بنفسه من تلك الدوامة.

أما فالنسيا وخيتافي وألميريا فقد تعادلوا أمام بيتيس وبلد الوليد وإسبانيول على التوالي ليضمنوا التواجد في الموسم المقبل بالدوري الإسباني، بينما هبط بلد الوليد وإسبانيول وإلتشي.