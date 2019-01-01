بنزيما يتفوق على لويس سواريز وجريزمان ويعادل كريستيانو رونالدو

أرقام قياسية وصل لها كريم بنزيما في الموسم الجاري تعرف عليها

تفوق كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، تهديفيًا على لويس سواريز، لاعب برشلونة، وأنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، كما عادل كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس.

بنزيما قاد ريال مدريد للفوز على جيرونا 3-1 والتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد غياب دام 4 مواسم.

وبهدفيه في مرمى الفريق الكتالوني، وصل الفرنسي إلى 17 هدفًا في جميع البطولات خلال الموسم الجاري وهو أفضل من سجله الموسم الماضي بواقع 12 هدفًا.

وأصبح بنزيما متساويًا مع عدد أهداف رونالدو في يوفنتوس خلال الموسم الجاري كما تفوق على جريزمان وسواريز، إذ أحرز الأخيران 16 هدفًا.

وبالنظر لباقي الدوريات الخمس الكبرى، فإن أهداف كريم أكثر من جابريل خيسوس (15) إيدين هازارد وعثمان ديمبيلي وتيمو فيرنر (13) بجانب ألكسندر لاكازيت صاحب الـ 11 هدفًا.

💢 المباراة الثانية كانت في إياب نصف نهائي ملك إسبانيا، يوم 26 فبراير 2013، وانتهت بفوز الميرينجي بـ3 أهداف مقابل هدف وحيد للبلوجرانا، ليتأهل ريال مدريد للنهائي يُهزم من أتليتكو مدريد. pic.twitter.com/QAflxkpLsu — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 2, 2019

ريال مدريد يواجع فريق ديبورتيفو ألافيس مساء غد، الأحد، في الجولة 22 من الدوري الإسباني قبل أن يصطدم ببرشلونة في نصف نهائي كأس الملك.

وأصبح كريم سادس هداف في تاريخ ريال مدريد متفوقًا على هوجو سانشيز.