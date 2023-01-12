جوائز الفيفا | منافسة شرسة بين الركراكي وأنشيلوتي وجوارديولا على أفضل مدرب

المدرب المغربي المميز يتواجد بقوة في الصورة بعد إنجازه المونديالي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم، الخميس، عن أسماء المرشحين للحصول على جوائز الأفضل من الرجال والسيدات لعام 2022.

الجماهير يمكنها المشاركة الآن في عملية التصويت المفتوح لاختيار الفائزين، حيث تشمل الجوائز الفردية المرموقة جائزة أفضل لاعب ولاعبة على مستوى العالم، والتي حصل عليها كل من روبرت ليفاندوفسكي وأليكسيا بوتياس العام الماضي.

وهناك جوائز أخرى للمدربين والمدربات وكذلك الجمهور الأفضل وأجمل هدف والحارس صاحب المستوى الأفضل للعام الماضي.

ومن المقرر الإعلان عن الفائزين في الحفل السنوي للفيفا الذي لم يتم تحديد موعده حتى الآن، إلا أنّ الإعلان عن القوائم النهائية سوف يكون يوم الإثنين 6 فبراير 2023.

ونستعرض معًا قائمة المرشحين لأفضل مدرب ومدربة العام الماضي..

المرشحون لجائزة أفضل مدرب في 2022:

كارلو أنشيلوتي

ديدييه ديشان

بيب جوارديولا

وليد الركراكي

ليونيل سكالوني

المرشحات لجائزة أفضل مدربة:

سونيا بومباستور

إيما هايس

بيف بريستمان

بيا سوندهاجه

مارتينا فوس تيكلنبرج

سارينا فيمان