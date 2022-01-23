بنزيما: منتقدو ميسي لا يفقهون شيئًا في كرة القدم

يرى الفرنسي كريم بنزيما نجم نادي ريال مدريد الإسباني أن منتقدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة ونجم باريس سان جيرمان الحالي، لا يفهمون شيئًا عن كرة القدم.

وشهد الصيف الماضي مفاجأة مدوية بعد رحيل ميسي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، وبدأ تحديًا جديدًا في مسيرته بعد أن أمضى 20 عامًا من مسيرته في "كامب نو".

ولم يتمكن ميسي، والذي ألهم برشلونة في الحصول على 35 لقبًا وحطم العديد من الأرقام القياسية، من الوصول إلى أفضل مستوى له بعد في باريس سان جيرمان بعد النصف الأول من موسم 2021-22.

ورغم ذلك، فإن بنزيما لا يشك أبدًا في قدرة ميسي على العودة أقوى من أي وقت مضى، وأنه سينجح في التكيف مع الوضع غير المألوف.

ماذا قال بنزيما؟

تواجه بنزيما في العديد من المرات التي لا تُنسى أمام ميسي في الكلاسيكو، وسيجدد الثنائي المواجهة عندما يواجه ريال مدريد باريس سان جيرمان في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا في فبراير المقبل.

بنزيما أكد في تصريحاته أنه يأسف بشكل عميق لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وقال بنزيما في تصريحات مع برنامج "تيليفوت" الفرنسي عندما سُئل عن أداء الأرجنتيني المخيب: "كيف لن ينجح ميسي؟".

وأضاف: "إنه يمر بمجرد وقت للتكيف لأنه لم يسجل العديد من الأهداف، لكن انظروا إلى ما يفعله على أرض الملعب".

وتابع: "على أي حال، لا يمكنك انتقاد لاعب مثل ميسي، الشخص الذي ينتقده لا يفهم أي شيء عن كرة القدم".

وتطرق بنزيما للحديث عن ترشيحه للفوز بالكرة الذهبية، وعدم الحصول مرة أخرى على الجائزة في 2021.

وقال الفرنسي: "كما قلت منذ كنت صغيرًا، المركز الرابع أو الثاني أو الثلاثين، الأمر نفسه، الأهم هو الفوز".

وأضاف: "رؤية المشجعين يهتفون باسمي للحصول على الكرة الذهبية، أو الغناء لي في عيد ميلادي، هذه أشياء تلمسني وتدفعني لمواصلة الأداء على أرض الملعب".

ماذا قدم ميسي في موسم 2021-22؟

لعب ميسي 16 مباراة حتى الآن مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل ستة أهداف وتقديم خمس تمريرات حاسمة.

ويواصل ميسي كونه قوة في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل خمسة أهداف في خمس مباريات في دور المجموعات، لكنه سجل مرة واحدة فقط في الدوري الفرنسي.

وأزعجت الإصابات الأرجنتيني بشكل مستمر منذ بداية الموسم، وغاب منذ بداية العام الجديد بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا.

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