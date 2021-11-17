بنزيما يثير الغموض: الكرة الذهبية؟ سنرى!

تمنى نجم ريال مدريد الفرنسي، كريم بنزيما الحصول على الكرة الذهبية هذا العام بعد ترشحه لها رفقة 30 لاعبًا لنيل الجائزة.

بنزيما ظهر بالفعل في قائمة الـ 30 المرشحين للكرة لذهبية، في وسط منافسة شرسة تضم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وغيرهم.

الدولي الفرنسي يعيش أفضل فترة ربما الأفضل له على الإطلاق في مسيرته الكروية خاصية من ناحية الاعتراف بدوره الكبير على أرض الملعب.

ماذا قال الفرنسي؟



تحدث الفرنسي عقب انتهاء مباراة فنلندا ليلة أمس والتي سجل فيها هدفًا اقترب به من معادلة رقمة الأسطورة الكروية ميشيل بلاتيني (41)، وأصبح يمتلك رصيد 36 هدفًا بقميص الديوك.



وقال بنزيما عن الكرة الذهبية: "الكرة الذهبية؟ حسنًا، سنرى، أتمنى ذلك".



وتطرق بنزيمة عن الهدف الذي يسعى إليه في الفترة المقبلة:"أناسعيد بالفوز والمشاركة والتسجيل في المباريات، أنا سعيد للغاية وآمل أن يستمر ذلك، وبالنظر إلى الفريق الذي لدينا، فإن هدفنا هو المونديال".



بنزيما ينافس أرقامه السابقة



بنزيما ومنذ عودته لصفوف الديوك صيف العام الجاري، يواصل تألقه رفقة فرنسا.



صاحب الـ 33 سجل الهدف الأول لأبطال العالم في شباك فنلندا، بالجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لمونديال (قطر 2022)، مساء اليوم الثلاثاء، قبل أن يضيف مبابي الهدف الثاني ليحسم الديوك اللقاء (2-0).



وحسب أوبتا فإن بنزيما استطاع هز شباك المنافسين خلال آخر 4 مباريات بقميص المنتخب الفرنسي، ليصيح أول لاعب فرنسي يحقق هذا المعدل التهديفي منذ أن حققه بنفسه خلال الفترة من (نوفمبر 2013- يونيو 2014) بالتسجيل في 5 مباريات متتالية.

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