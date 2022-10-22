بنزيما : سأنام مع الكرة الذهبية لأنها ستنقل صور طفولتي

والدته كانت تثق في حصوله على الجائزة

تحدث المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، إلى صحيفة "فرانس فوتبول" عن كواليس الطريق نحو الفوز بالكرة الذهبية لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022.

بنزيما حصد الجائزة الأسبوع الماضي، بعد تفوقه على كل من ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ وكيفين دي بروينه صانع ألعاب مانشستر سيتي.

وقال صاحب الـ34 سنة لـ"فرانس فوتبول":"لا توجد جائزة فردية أفضل من الكرة الذهبية في كل الرياضات، إنه شيء مختلف ورائع، هي ذروة الجمال ولا يمكنك أن تشتريها، إنها ملكي الآن وذهبت للحصول عليها بنفسي ولم أستطع رؤية مسيرتي من دونها".

وأضاف:"أردت فعل كل شيء من أجلها وقمت بذلك لكني لم أكن مهووسًا بالأمر، أردت أن أترك شيئًا راسخًا بمسيرتي، كما أن الفوز بها كان حلمًا لوالدتي، كانت تقول لي دائمًا أنت الأفضل وستفوز بها، كانت مقتنعة بالأمر".

وتابع:"الآن سوف أنام مع الكرة الذهبية مثل الأطفال لأنها تذكرني بطفولتي وستنقل صوري عندما كنت صغيرًا، لا أعرف إلى متى ولكنها حياتي، الطفل الذي كان لديه كرة جلدية صغيرة أصبح لديه كرة جديدة من الذهب، إنه أمر لا يصدق".

يذكر أن بنزيما فاز بالجائزة بعد قيادته ريال مدريد للفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث سجل 44 هدفًا وصنع 15 بكل البطولات.