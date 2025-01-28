لا تنازل عن بند إعادة الشراء.. ريال مدريد يتمسك بمتألق الدوري الإيطالي

أداء رائع من الدولي الأرجنتيني

لن يتنازل ريال مدريد عن حقوقه في الأرجنتيني نيكو باز الذي انتقل إلى كومو الموسم الحالي، مع بند أحقية إعادة شراء يمتلكه ريال مدريد خلال 3 مواسم.

نشرت تقارير إيطالية مؤخرًا أن النادي الإيطالي يريد تسوية هذا البند مع ريال مدريد ماليًا، كي يتمكن من الحفاظ على حقوق ضم اللاعب.

صحيفة "ماركا" تشير إلى أن ريال مدريد متحمس للاستفادة من نيكو باز على كافة الأصعدة، سواء كانت مادية أو فنية بالتمسك ببند إعادة الشراء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نيكو باز رائع مع كومو، يقود كتيبة المدرب سيسك فابريجاس مباراة تلو الأخرى ضمن حملتهم للبقاء في الوري الإيطالي، مؤخرًا سجل ضد أتالانتا ليصل للمساهمة التهديفية رقم 9.

ترك باز بصمة للاعب كرة قدم يعول عليه للمستقبل، ريال مدريد يعلم ذلك جيدًا، وأيًا ما كان مدرب الملكي القادم أو إذا بقي كارلو أنشيلوتي، فنيكو باز اسم من الأسماء المطروحة مستقبليًا.