بنجمي برشلونة وريال مدريد.. أنشيلوتي يبحث تعزيز صفوف إيفرتون

نجوم من برشلونة وريال مدريد.. هل قرر أنشيلوتي المنافسة على البريميرليج؟

كشفت مصادر صحفية إنجليزية أن المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي يسعى لتعزيز صفوف فريقه إيفرتون خلال موسم الانتقالات الصيفية المنتظرة.

وعلى الرغم من عدم وضوح الصورة حول الموسم الحالي وكيف سينتهي ومتى سيستكمل، إلا أن التوفيز يفكرون في المستقبل ولا يريدون تضييع المزيد من الوقت.

وحسب مصادر صحفية إسبانية، فإن هناك متابعة من قبل إيفرتون لنجم برشلونة والمعار إلى بايرن ميونخ فيليبي كوتينيو، ولكن الأمر ليس مؤكدًا حتى الآن.

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ما هو أكثر جدية من محاولات ضم كوتينيو هي المصادر التي تفيد بأن إيفرتون في إطار الاتفاق مع خاميس رودريجيز من أجل التعاقد معه الصيف المقبل.

وهناك بعض الأقاويل تفيد بأن إيفرتون قدم عرضًا رسميًا إلى ريال مدريد من أجل التعاقد مع صانع الألعاب الكولومبي لمدة 4 سنوات.

ليس ذلك فقط، بل إن مدافع برشلونة المعار إلى شالكه توديبو أيضًا دخل دائرة اهتمام التوفيز ويتفاوضون في الوقت الحالي مع الفريق الكتالوني حول إتمام الصفقة.

ويريد برشلونة 25 مليون يورو، ولكن إيفرتون يحاول التفاوض لتخفيض القيمة المطلوبة والوصول إلى حل وسط يقضي بانتقال المدافع الشاب مقابل 20 مليون يورو فقط.

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يذكر أن أنشيلوتي قد تولى قيادة إيفرتون في منتصف الموسم الحالي، وتحسنت معه النتائج بشكل كبير في الفترة التي قضاها مقارنة بما كان عليه الوضع مع المدرب السابق ماركو سيلفا.